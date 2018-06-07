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تكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين بالمنيا تقديرًا لجهودهم

الخميس 07/يونيو/2018 - 05:39 م
تكريم عدد من الضباط والأفراد المتميزين بالمنيا تقديرًا لجهودهم
صورة أرشيفية
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أحمد الخميسى
 
قام مدير أمن المنيا بتكريم عدد من الضباط والأفراد لأدائهم المتميز في عملهم ولجهودهم الأمنية بحضور نائب مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائي وعدد من قيادات المديرية.

وقال مدير الأمن في تصريح اليوم الخميس- إن التكريم يأتي لأداء هؤلاء الضباط المتميز لعملهم ولتحفيز زملائهم من الضباط والأفراد ليكونوا مثالا يحتذي به.
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