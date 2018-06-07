خالد الجندي: من لا يسأل الله بالدعاء "يكفر" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله اعتبر الدعاء هو العبادة، ومن لا يسأل الله يكفر، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فى نوعين لا يدعون الله، واحد مستكبر، وده جزائه النار جهنم، وآخر لا يدعو الله كسلا، فهذا عاصى ومحرم، وعليه التوبة".