خالد الجندي: من لا يسأل الله بالدعاء "يكفر" (فيديو)
الخميس 07/يونيو/2018 - 05:35 م
أحمد رمضان متولي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله اعتبر الدعاء هو العبادة، ومن لا يسأل الله يكفر، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عل
فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فى نوعين لا يدعون
الله، واحد مستكبر، وده جزائه النار جهنم، وآخر لا يدعو الله كسلا، فهذا عاصى ومحرم،
وعليه التوبة".