بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. 5 ملفات هامة على طاولة "مصطفي مدبولي"

العديد من الملفات والقضايا الهامة التي لم تكتمل مناقشتها من قبل الحكومة المستقيلة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، تنتظر على طاولة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في الحكومة السابقة، والذي تم تكليفه اليوم الخميس، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتنوع هذه القضايا بين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي ظلت باقية على طاولة الحكومة، تنتظر استكمال بحثها ودراستها، وترصد " الفجر " أبرزها في السطور التالية.

اختيار وزراء الحكومة





يواجه "مدبولي" مرحلة هامة، تتمثل في اختيار وزراء لحكومته الجديدة وفقًا لمعايير دقيقة ومحددة، خاصةً خلال هذه الفترة الهامة التي تحتاج إلى وزارات مؤهلة لتوفير الحلول الجذرية للقضايا الهامة والمشكلات التي تمر بها الدولة.

قضايا الإرهاب





تعد الملفات المتعلقة بالإرهاب ضمن أبرز القضايا التي يجب أن تتصدر طاولة الحكومة الجديدة، خاصةً في ظل قيام العملية الشاملة بسيناء، وهو ما يتوجب بحث ومناقشة سبل تأمين مناطق تمركز التنظيمات والعناصر الإرهابية، والقضاء على أزمة التطرف في الدولة.

التعليم





هذه الفترة الانتقالية الهامة التي تمر بها الحكومة، تحتاج إلى تركيز كبير من الدكتور مصطفى مدبولي، على ملفات التعليم، خاصةً في ظل سير عملية امتحانات الثانوية العامة، والتي تعد حدثًا هامًا ومؤثرًا لا يجب أن يغفل عنه، حيث يحتاج إلى المتابعة ومراجعة عملية تأمينها، بالإضافة إلى عملية تطوير المناهج للعام المقبل، ودراسة نظام التعليم الجديد الذي تقدم به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في الحكومة السابقة.

نقص المياه





لايزال هذا الملف قائمًا منذ حكومة شريف إسماعيل، خاصةً في ظل وجود أزمة سد النهضة والتي تهدد حصة مصر من مياه النيل، فضلًا عن مشاكل المزارعين المتعلقة بالري، والتي تنتظر بحث أوضاعها من جديد من قبل الحكومة المكلفة.

التموين





تعد أزمة البطاقات التموينية والسلع، ضمن أكثر الأزمات الحيوية التي تهم المواطنين، والتي تنتظر لمسات الحكومة الجديدة عليها، والتي ينبغي أن تبحث حلولًا جذرية ترضي جميع الأطراف، خاصةً مع حاجة مصر إلى سد العجز من الأرز.