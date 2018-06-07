وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل دائما عند حسن الظن بها (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو يستعرض حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم 3، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول.





وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام الجاري.





وقام الفريق أول صدقى صبحى بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية.





وأكد أقدم الدارسين المصريين خلال كلمته أن خريجى الأكاديمية يجددون العهد على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدساته بما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مدة دراستهم بالأكاديمية، وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر فيها عن شكره وأمتنانه لما تلقاة من رعاية واهتمام داخل الأكاديمية التي تعد أحد الصروح العلمية الرائدة التي تضرب بجذورها عبر التاريخ وبناء اجيال من الكفاءات العسكرية والمدنية التى تؤدى مهامها بنجاح في خدمة أوطانها في العديد من المجالات بما يؤكد مكانة مصر وقواتها المسلحة ودورها الرائد علي المستويين الأقليمى والدولي.





وأهدى عدد من الخريجين العسكريين والمدنيين درعى الدورات الدراسية لاكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى القائد العام للقوات المسلحة.





وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة على ما بذلوه من جهد طوال دراستهم بالأكاديمية.



