القبض على مسجل خطر سرق 60 ألف جنيه من حضانة بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجل خطر





البداية أثناء مرور النقيب عيد توفيق جنيدي، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم، تمكن من ضبط المدعو طارق ابراهيم رحيم رحيم سن 48 عاطل ومقيم شارع سكر بطن البقرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة، مسجل خطر سرقات متنوعة تحت رقم 13312 فئة "ج" مصر القديمة والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 2111 لسنة 2009م مصر القديمة "سرقة مسكن" والهارب من سجن الفيوم ا بالسجن 4 سنوات وبحوزته هاتف محمول " مجهول المصدر ".





بمواجهته بواقعة هروبه اقر بها وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزته اعترف بسرقته بأسلوب " التسلق " من داخل فيلا كائنة 55 شارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى احمد نصير مجلى عبد المولى سن 36 حارس الفيلا ومقيم محافظة الفيوم.

باستدعائه تعرف علي الهاتف واتهمه بالسرقة 00 تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9353 لسنة 2018م جنح القسم.





بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي 60 ألف جنيه ، هاتف محمول من داخل حضانة كومساس الكائنة فيلا 13 شارع 83 دائرة القسم بلاغ المدعو احمد سعيد فخري عثمان سن 52 موظف ومقيم 26 شارع ولى أمين من شارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج00 والمحرر بشأنه المحضر رقم 4645 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 31/3/2018م.





واقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكنه.





باستدعاء المبلغ تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم 00 وتولى النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث اخرى



