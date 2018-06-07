كيف تستعدين للولادة في فصل الصيف؟

هناك مجموعة من النصائح والتجهيزات اللازمة لكِ استعدادًا لمرور ولادتك بأمان في فصل الصيف:-





1. اشربي كميات كافية من المياه:

كي لا يتعرض جسمك للجفاف مع الجو الحار، فالتعرض للجفاف قد يضرك ويضر جنينك أو يعرضك للولادة المبكرة.





2. احرصي على المشي والحركة في الشهور الأخيرة:

مع الجو الحار يجد البعض صعوبة في التحرك، لكن لا تنسي احتياجك للحركة والمشي في الشهور الأخيرة لتسهيل عملية الولادة.





3. لا تتعرضي للشمس لفترات طويلة:

كي لا تفقدي الكثير من السوائل، أو تتعرضي لضربة شمس.





4. غطي مقاعد السيارة:

في الجو الحار، قد تزعجك مقاعد السيارة الساخنة جدًّا خاصة عندما تركنين سيارتك في مكان حار، لذلك احرصي على تغطية المقاعد بغطاء أبيض أو بلون فاتح يعكس الحرارة.