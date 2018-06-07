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كيف تستعدين للولادة في فصل الصيف؟

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:13 م
كيف تستعدين للولادة في فصل الصيف؟
الولادة في الصيف
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هناك مجموعة من النصائح والتجهيزات اللازمة لكِ استعدادًا لمرور ولادتك بأمان في فصل الصيف:-

1. اشربي كميات كافية من المياه:
كي لا يتعرض جسمك للجفاف مع الجو الحار، فالتعرض للجفاف قد يضرك ويضر جنينك أو يعرضك للولادة المبكرة.

2. احرصي على المشي والحركة في الشهور الأخيرة:
مع الجو الحار يجد البعض صعوبة في التحرك، لكن لا تنسي احتياجك للحركة والمشي في الشهور الأخيرة لتسهيل عملية الولادة.

3. لا تتعرضي للشمس لفترات طويلة:
كي لا تفقدي الكثير من السوائل، أو تتعرضي لضربة شمس.

4. غطي مقاعد السيارة:
في الجو الحار، قد تزعجك مقاعد السيارة الساخنة جدًّا خاصة عندما تركنين سيارتك في مكان حار، لذلك احرصي على تغطية المقاعد بغطاء أبيض أو بلون فاتح يعكس الحرارة.
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