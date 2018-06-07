من هو مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديد؟

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة السابقة، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قدّمت استقالتها إلى الرئيس السيسي، في خطوة روتينية أعقبت أداء الرئيس لليمن الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

مصطفى مدبولي.. الرجل الثاني

ويعرف "مدبولي" بلقب الرجل الثاني، حيث لعب ذلك الدور في حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة، فكان مصطفى مدبولي قائمًا بأعمال رئيس الوزراء عندما تعرض المهندش شريف إسماعيل لوعكة صحية سافر على إثرها للعلاج في الخارج.

فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً في 23 نوفمبر 2017 بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من رحلة علاجه بألمانيا.

مصطفى مدبولي.. مهندس معماري





والدكتور مصطفى مدبولي، من مواليد أبريل 1966، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا .

وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني ، إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية – روتردام – هولندا – 1993.

وهو حاصل على درجة ماجستير الفلسفة في الهندسة في الهندسة المعمارية – تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة – جامعة القاهرة – 1992، وكذلك درجة البكالوريوس فى الهندسة المعمارية – كلية الهندسة – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً وتقدير إمتياز لمشروع التخرج – يوليو 1988

وحاصل على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية فى الإدارة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال – جامعة هارفارد ،يناير 2003 تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية والحكومة المصرية .

مناصب مصطفى مدبولي





"مدبولي" تدرج في المناصب طيلة السنوات الماضية، فتولى منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من يناير 2000 إلى يونيو 2004.

ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات (ندباً) من أكتوبر 2007 إلى أبريل 2008، و تولى منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ( ندباً ) – أستاذ باحث دكتور بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من أبريل 2008 إلى سيتمبر 2009.

و تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011، تولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية "ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات" من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014.

تولى وزارة الإسكان





وتولى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فبراير 2014 حتى قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، حيث كان وزيرًا للاسكان في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل.

إنجازات مصطفى مدبولي





ومن إنجازات "مدبولي"، إدارة مشروع إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى الجمهورية بعد 4410 قرية حيث تم الإنتهاء من إعداد كافة المخططات فى نهاية 2009، وإدارة مشروع إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن الجمهورية بعدد 227 مدينة

كذلك إدارة وقيادة فريق عمل مشروع إعداد المخطط الإستراتيجى بعيد المدى لإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الأنمائى للأمم المتحدة، وإعداد المخططات الإستراتيجية لمحافظات الجمهورية.

وأشرف على الإنتهاء من المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر لإستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمرانى خارج الوادى، وكذك إعداد المخطط الإستراتيجى لتنمية محور الصعيد البحر الأحمر، إعداد المخطط الإستراتيجى لتطوير منطقة شمال الجيزة وإعادة إستغلال ارض إطار إمبابة، فضلًا عن إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية لتحزيم المناطق العشوائية بإقليمى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ووضع الإستراتيجية المتكاملة للحد من ظهور عشوائيات جديدة والتعامل مع العشوائيات القائمة على مستوى الجمهورية، وأعد المخطط الإستراتيجى للمناطق الواقعة على جانبى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

وشارك في إعداد المخطط الإستراتيجى المبدئى لمدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الأمل بمحافظة الإسماعيلية لإستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050، وإدارة الدراسات الإقتصادية والعمرانية لمشروع مركز القاهرة الجديد ( نقل الوزارت والهيئة الحكومية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة).

وكذلك إدارة مشروع تحديث المخططات الإستراتيجية العامة للمدن الجديدة : 6أكتوبر ،القاهرة الجديدة ،السادات ،برج العرب ،العاشر من رمضان ،بدر ،العبور ،دمياط الجديدة.