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محمود الليثي يحيي ثامن سهرات خيمة "كايرو سكاى".. الليلة

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:10 م
محمود الليثي يحيي ثامن سهرات خيمة كايرو سكاى.. الليلة
محمود الليثي
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أحمد رمضان متولي
 

يحيى المطرب الشعبي محمد الليثى، مساء اليوم الخميس الموافق 22 رمضان، ثامن حفلات خيمة كايرو سكاى بالباخرة النيلية نايل فيو، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساءً بحضور عدد من أهل الغناء والفن.

 

وسيقدم "الليثى" عدد كبير من أغانيه الشعبية ومواويله المتميزة التي يتفاعل معها محبيه ومنها ونبوناية ويا عم يا صياد" وأغنية "عبده وحوشى ياما" وأغنية "اذا كان قلبك كبير"، وغيرها.

 

جدير بالذكر أن الفنان محمد رشاد سيحيي تاسع سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية يوم الجمعة المقبل الموافق 23 رمضان.

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