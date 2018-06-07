سفرة رمضان اليوم الـ22.. "طاجن جمبري وسمك سنجاري وأرز صيادية وطحينة"
الخميس 07/يونيو/2018 - 04:01 م
في اليوم الـ22 من شهر رمضان الكريم، نقدم لكِ أكلات بسيطة يمكنكِ تجهيزها على مائدتك الرمضانية لأفراد أسرتك، منها شوربة سي فود وسمك سنجاري وأرز صيادية وطاجن جمبري وطحينة:-
شوربة سي فود بالكريمة
المقادير
½ كيلو جمبري مقّشر ونظيف.
3 أكواب حليب.
2 كوب ماء.
كوب بصل مفروم.
3 فصوص ثوم مهروس.
½ كوب كريمة طبخ.
3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس.
2 ملعقة كبيرة زيت.
2 ملعقة كبيرة زبد.
2 ملعقة كبيرة نشا.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
على نار متوسطة، ضعي قشور الجمبري والماء، واتركيها حتى تغلي.
اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة، ثم صفي القشور من الماء، واحتفظي بالماء.
على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي الجمبري، وقلبي على نار هادئة حتى يُصبح لونه زهريًا.
على نار متوسطة ذوّبي الزبد، ثم أضيفي البصل والثوم، وقلبي حتى يذبل كلٌ منهما تمامًا.
أضيفي النشا والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الحليب تدريجيًّا، مع التقليب المستمر ثم أضيفي ماء قشور الجمبري، وقلبي.
أضيفي الجمبري والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 10 دقائق.
ضعي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.
سمك سنجاري
المقادير
كيلو سمك بوري نظيف.
2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشور.
2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
½ ثمرة فلفل أخضر متوسطة الحجم، مقطعة شرائح رفيعة.
½ ثمرة فلفل أحمر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.
½ ثمرة فلفل أصفر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.
قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات.
¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة.
¼ كوب كرفس مفروم.
5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.
معلقة صغيرة كمون.
¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
سخني الفرن عند درجة حرارة 220.
افتحي السمك من الرأس إلى الذيل، ونظفي داخله جيدًا، ثم افرديه مفتوحًا في صينية واتركيه جانبًا.
تبلي السمك من الداخل بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكمون، ثم رشي زيت الزيتون على الوجه.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الحار والجزر المبشور والفلفل الملّون، وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والزنجبيل وباقي الكمون، والقليل من الكرفس المفروم، وقلبي.
ارفعي الخضار من على النار، ثم أضيفي عصير الليمون، وقلبي.
غلفي صينية الفرن بورق فويل، ثم افردي السمك في الصينية مفتوحًا.
افردي الخضار فوق السمك، ثم وزعي باقي الكرفس والبقدونس على الوجه.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة.
ضعي السمك السنجاري في أطباق التقديم، وزينيها بشرائح الليمون.
طاجن جمبري
المقادير
1 كيلو جمبري مقشر ونظيف
1 ثمرة فلفل أخضر كبيرة مقطعة مكعبات
1 ثمرة فلفل أحمر كبيرة مقطعة مكعبات
1 ثمرة فلفل أصفر كبيرة مقطعة مكعبات
2 ثمرة طماطم كبيرة مفروم
2 عود بصل أخضر مفروم
2 ملعقة كبيرة زبدة
¼ كوب زيت
¼ كوب خل بالسميك
2 كوب ماء
4 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة كاري
½ ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل أسود
½ ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)
1 كوب كزبرة خضراء مفرومة
½ كوب ليمون شرائح
طريقة التحضير
في صينية فرن، ضعي الجمبري.
أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والطماطم والبصل، وقلبيه مع الجمبري.
على نار هادئة، ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة ثم الزيت والخل والثوم والكاري والكمون والملح والفلفل والشطة.
أضيفي الجمبري إلى خليط الزبدة وشوحيه لدقائق.
ضعيه في طاجن للفرن.
وزعي الكزبرة وشرائح الليمون على الوجه.
غطي الطاجن أو الصينية بورق الفويل، وأدخليها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.
انزعي ورق الفويل، ودعيها في الفرن حتى يتحمر الوجه.
أرز صيادية
المقادير
بصلة كبيرة، مفرومة ناعم
ثوم وكرفس مفروم (إختياري)
ملعقة كبيرة معجون الطماطم
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة زيت نباتي
رشة جوزة الطيب
2ملعقة صغيرة سكر (يمكن استبدالة بـ 2 ملعقة كاتشب)
2 ½ كوب ماء
2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي
طريقة التحضير
يحمر البصل في الزيت حتي يقترب لونه من البني ثم يضاف الكرفس والثوم ويقلب حتي يلين الكرفس ويصبح لون البصل بني.
يضاف معجون الطماطم والسكر أو الكاتشب ويستمر التقليب دقيقة .
يضاف الأرز ويقلب مع الخليط حتي يمتزج الكل.
يضاف الماء المغلي ويغطي القدر حتي يتشرب الأرز.
تقلل درجة الحرارة ويترك 20 دقيقة حتي ينضج.
يقدم ساخن مع أطباق السمك المتنوعة ويزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس.
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