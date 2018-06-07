سفرة رمضان اليوم الـ22.. "طاجن جمبري وسمك سنجاري وأرز صيادية وطحينة"

المقادير

½ كيلو جمبري مقّشر ونظيف.

3 أكواب حليب.

2 كوب ماء.

كوب بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

½ كوب كريمة طبخ.

3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبد.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

على نار متوسطة، ضعي قشور الجمبري والماء، واتركيها حتى تغلي.

اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة، ثم صفي القشور من الماء، واحتفظي بالماء.

على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي الجمبري، وقلبي على نار هادئة حتى يُصبح لونه زهريًا.

على نار متوسطة ذوّبي الزبد، ثم أضيفي البصل والثوم، وقلبي حتى يذبل كلٌ منهما تمامًا.

أضيفي النشا والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الحليب تدريجيًّا، مع التقليب المستمر ثم أضيفي ماء قشور الجمبري، وقلبي.

أضيفي الجمبري والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 10 دقائق.

ضعي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.





سمك سنجاري