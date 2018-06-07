البورصة السعودية تواصل التراجع للجلسة الثانية على التوالى

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، خسائره بنهاية جلسة اليوم الخميس، ليحقق تراجعه الثاني على التوالي، بضغط مباشر من قطاعاته الكبرى، واستطاع السوق الموازي "نمو" أن يغلق باللون الأخضر.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 0.46%، فاقدا 38.84 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,344.39 نقطة.





وفي المقابل، أنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بارتفاع نسبته 0.3%، بمكاسب بلغت 9.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,091.06 نقطة.





وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى نحو 3.25 مليار ريال (867 مليون دولار)، مقابل 3.83 مليار ريال (1.02 مليار دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس إلى 138.53 مليون سهم، مقابل 155.63 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.





وجاء إغلاق 11 قطاعا على تراجع، بصدارة قطاع إنتاج الأغذية الذي هبط 1.78%، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 1.56%، وتراجع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.61% و0.12% على التوالي.





وأغلقت بقية القطاعات باللون الأخضر، وجاء على رأسها قطاع الأدوية، الذي صعد بنسبة بنحو 5%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بارتفاع نسبته 0.67%.





وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 93 سهما بالسوق الرسمي، تصدرها "أليانز إس إف"، بتراجع نسبته 4.59%، وجاء إغلاق 76 سهما، باللون الأخضر بصدارة "مبكو" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 8.36%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، فقد تصدر "أبو معطي" المكاسب، بارتفاع نسبته 2.01%، ولم يشهد السوق أية تراجعات.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي، قد أنهى جلسة أمس الأربعاء، باللون الأحمر ليعاود خسائره بعد ارتفاع دام 6 جلسات متتالية، وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو.