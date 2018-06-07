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عرض سعودي مغري لضم علي جبر من الزمالك

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:04 م
عرض سعودي مغري لضم علي جبر من الزمالك
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رامي بشاي
 

تلقى علي جبر مدافع فريق المرة الاول بنادي الزمالك المعار إلى ويست بروميتش الانجليزي عرضاً للانتقال الى احدوالاندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


واكد مصدر هام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على وجود عرض من أحد الأندية السعودية لشراء علي جبر مقابل 3 مليون دولار و500 الف، حيث ينتظر النادي انتهاء بطولة كأس العالم المقامة في روسيا لمناقشة كل العروض الخاصة بمدافع الفريق.


يذكر أن اللاعب كان قد أعلن في وقت سابق رغبته في استمراره بصفوف فريق وست بروميتش ألبيون الانجليزي.

المزيد عن: وست بروميتش كورة علي جبر رياضة السعودية الزمالك
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