نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 4 عاطلين سرقوا 38 هاتف محمول و179 شاحن من تاجر اكسسوارات بمدينة نصر.





تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من المدعو محمد عبد الله محمود محمد، 47 سنة، تاجر اكسسوارات محمول ومقيم عمارة 26 شارع الدكتور ابراهيم عزت المنطقة العاشرة ـ دائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه رقم ل ط ص 697 ماركة سوزوكى فان بنى اللون حال توقفها أسفل العقار سكنه وسرقة 38 هاتف محمول صينى الصنع مختلفة الانواع، و179 شاحن مختلفة الانواع، و100 سماعة، و100 كابل، و4 ذراع بلاى استيشن، و5 حامل محمول، وجهاز اى باد، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:





سيد حمادة عبد الرشيد عبد الفتاح، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع جمعية المعز عزبة الهجانة دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7302/665 لسنة 2017م مدينة نصر اول "سلاح ناري" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات

محمد احمد عبد الفتاح عبد ربه، 23 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانةدائرة قسم شرطة مدينة نصر اول واصل بلدته محافظة أسيوط والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 6405 لسنة 2011م القوصية / أسيوط "سرقة بالإكراه"

السيد جمال السيد محمد عادل، 26 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 14514 لسنة 2012م مدينة نصر اول "سلاح ابيض"

منتصر شكري علام محمد ، 28 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانة ـ دائرة القسم





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج.





تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان اخفائها بمسكن المتهم الاول.





باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر الازم وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث اخرى0



