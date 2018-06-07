هيئة كبار العلماء: إنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة امتدادٌ لاهتمام الدولة بإعمار الحرمين

وصفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بأنه امتدادٌ لاهتمام الدولة -أيدها الله- بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما بما يمكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وطمأنينة.





وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان صادر اليوم ، إنّ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد مجلس إدارة الهيئة يؤكد ما هو ثابت مستقر - ولله الحمد- أن خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لها عند ولاة الأمر الأولوية المطلقة على كل ما عداها.





وأضافت: هذا ما سار عليه ولاة أمر هذه البلاد؛ إذ كان العطاء للحرمين الشريفين بلا حدود؛ تشهد بذلك الأعمال والخدمات والمشاريع التي تتحدث عن نفسها، وتعرب عن إنجازاتها؛ ليظل الحرمان الشريفان مهيأين التهيئة التامة للصلوات والمناسك والمشاعر.





وسألت الأمانة الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خيرًا على ما يبذلان من خدمة للإسلام والمسلمين وقاصدي الحرمين الشريفين.







