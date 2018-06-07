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بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:55 م
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
محمود الليثي
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا المطرب الشعبي محمود الليثي، حفلا غنائيا مساء أمس، داخل أحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس.

 

وقدم "الليثي" على مدار أكثر من ساعة متواصلة باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور الذى مليء المكان عن آخره.

 

حضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع الراقي من بينهم المخرج إسماعيل فاروق الذى فاجئه أصدقائه بتورتة عيد ميلاده، وشاركه الليثي بالاحتفال بعيد ميلاده والفنان محمد الجوهري والمطرب احمد بتشان والفنانة سمر محمد متولي ابنة الفنان محمد متولي وشقيقتها يمنى والكاتبة أية عز الدين والمستشار محمد هجرس وسيدة الأعمال حنان السراج ونخبة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع وغيرهم من الحضور.

 

استمر الحفل إلى أذن الفجر فى أجواء رمضانية ممتعة.

بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
بحضور نجوم الفن والمجتمع.. محمود الليثي يتألق في حفل سحور بالتجمع الخامس (صور)
طباعة
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