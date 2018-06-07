طريقة تحضير سلطة بابا غنوج

المقادير

3 حبات كبيرة الحجم باذنجان.

ملح فلفل – كمون

4 ملاعق كبيرة طحينة.

2 ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمونة كبيرة.

4 فصوص ثوم مفروم.

حبة فلفل أخضر حار مهروس.

2 ملعقة زيت زيتون.

للوجه: بقدونس مفري.





طريقة التحضير

قومي بشوي الباذنجان على موقد الغاز من جميع الجهات، ثم ضعيه في صينية وقشريه.

ضعي الباذنجان في وعاء عميق، وأضيفي باقي المكونات(الطحينة والثوم والليمون والخل) وقلبي جيدًا واهرسي بشوكة حتى يصبح الباذنجان لينًا.

أضيفي زيت الزيتون على الوجه، وزيني بالبقدونس المفري.

قدمي سلطة بابا غنوج مع خبز محمص.