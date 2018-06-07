القبض على 3 عاطلين سرقوا "هيلتي أسفلت" من شركة غاز مصر بحلوان

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 3 عاطلين سرقوا "هيلتي تقطيع أسفلت من شركة غاز مصر بحلوان.





تبلغ لقسم شرطة حلوان من المدعو محمد صلاح صالح ابراهيم، 27 سنة، براد بشركة غاز مصر ومقيم مجاورة 14 مجموعة 2 دائرة قسم شرطة 15 مايو، باكتشافه سرقة هيلتى " جاكوش خاص بتقطيع الاسفلت" تابع للشركة عمله، وفى وقت لاحق ورد له اتصال هاتفي من مجهول ساومه على دفع مبلغ مالى 800 جنيه مقابل اعادة الجاكوش 00 تحرر عن ذلك المحضر رقم 15287 لسنة 2018م جنح القسم.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة امكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين انهم كل من:





ابراهيم محمد ابراهيم ناصر سن 27 عاطل ومقيم شارع ناصر بشير من شارع البترول ـ كفر العلو دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 685 لسنة 2009م حلوان " سلاح بدون ترخيص "

محمود احمد حسن محمد سن 25 عاطل ومقيم ارض الجنينة ـ كفر العلو دائرة القسم "دون السوابق"

حسن رجب حسن مصطفى سن 25 عاطل ومقيم بذات العنوان "دون السوابق"





عقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطهم.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "المغافلة" ومساومة المجنى عليه لإعادتها مقابل مبلغ مالي.





تم بارشادهم بمسكن المتهم الاول ضبط الجاكوش المستولى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



