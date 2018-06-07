52 محكمة تفتح أبوابها لخدمة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة العدل عن تحديد 52 محكمة لخدمة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ، وذلك لإنجاز القضايا المستعجلة وتقليل أمد التقاضي، ويمكن لطالبي الخدمة التوجه للمحاكم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.





وفي التفاصيل، كلف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 59 قاضياً يشملون قضاة التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية، إضافة إلى أعوان القضاة من الإداريين والتنفيذيين. حسب صحيفة "سبق"





وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 17 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمديــنـة الـمـنـورة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.





وتم تكليف 23 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، عرعر، رفحاء، القريات، محايل عسير.





وكلفت الوزارة أيضاً 12 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الـدمام، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.





ونوهت الوزارة بتأجيل مواعيد المحاكم الممنوحة في تاريخ (8 ـ 9) شوال 1439 هـ نظراً لتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع الحكومي إلى 10/10/1439هـ، ودعت المستفيدين لمراجعة المحكمة لتحديد مواعيد بديلة.



