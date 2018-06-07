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محافظ يدمة يستقبل مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:55 م
محافظ يدمة يستقبل مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية
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الفجر السعودي
 
استقبل محافظ يدمه المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، بمكتبه في المحافظة، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله بن محمد الدوسري، يرافقه مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة يدمه مهدي بن مسفر العجمي.

وتمّت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بخدمة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وتم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران. حسب صحيفة "سبق"

وقد أشاد "العنزي" بالجهود التي تُبذل من قِبل مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وما يقدمه من خدمات للمستفيدين، متمنياً المزيد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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