شيخ الأزهر: يجب الإيمان بأن هناك حياة ونعيم وعذاب في القبر (فيديو)

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإيمان عباره عن ثلاث دوائر، الإيمان بالله وهو دائرة الإلهيات، والإيمان بالأنبياء وما بعده من الكتب وهو من دائرة النبوات، والإيمان بالبعث واليوم الأخر والجنة والنار وعذاب القبر وهو من دائرة السمعيات.



وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب" على فضائية "أبوظبي"، اليوم الخميس، أن الإسلام لا يمكن أن يأتي بما ينكره العقل أو يتعارض أو يتصادم معه، وعندما يخاطب الإسلام المسلم ان يعتقد في البعث بعد الموت والحساب والجنة والنار، فلايمكن للعقل أن ينكر ذلك، مشيرًا إلى أن حجة منكري ذلك هو إستبعاد حدوث ذلك، وهو ماجاء في قول الله سبحانه وتعالى: " أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ".



وتابع، أنه يجب الإيمان بأن هناك حياة في القبر من حيث العقيدة، لكن لانعلم نوعهها، لافتًا إلى أن هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تُشير لوجود عذاب ونعيم في القبر، ومن بينها قول الله سبحانه وتعالى: " وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ"، وقوله تعالى: "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ"، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:"القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ".



وشدد، على أن المسلمين جميعًا اتفقوا على أن هناك سؤال للميت حتى قبل إنصراف المشيعون، وهناك حياه أخرى لكن لانعرف نوعها ولا أسلوب العذاب والنعيم في القبر.

