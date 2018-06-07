أرقام المونديال (72) - حقائق ومعلومات عن منتخب البرازيل وتاريخ مشاركاته بكأس العالم





"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.





- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخب البرازيل وتاريخ مشاركته في كأس العالم:









1. تأسس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عام 1914 وانضم إلى الإتحاد الدولي عام 1923، وإنضم إلى اتحاد أمريكا الجنوبية عام 1916.





2. كانت أول مباراة دولية للمنتخب البرازيلي عام 1914 أمام الأرجنتين وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بثلاثية نظيفة، ويعد أكبر فوز لمنتخب السيليساو في عام 1975 على نيكاراجاوا 14-0.





3. يعتبر "بيليه" هداف المنتخب البرازيلي على مر التاريخ برصيد 77 هدفاً، بينما يعتلي كافو قائمة أكثر لاعبي المنتخب مشاركة في المباريات الدولية برصيد 142 مباراة دولية.





4. تأهل منتخب البرازيل لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 41 نقطة وبفارق 10 نقاط عن منتخب أورجواي الثاني، ويلعب ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات (صربيا – كوستاريكا – سويسرا).





5. منتخب البرازيل يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في بطولة كأس العالم حيث لم يغيب عن أي نسخة للبطولة منذ انطلاقها عام 1930 (20 نسخة) وتحمل مشاركته في مونديال روسيا رقم 21 في تاريخه بالبطولة العالمية.





6.. منتخب البرازيل أيضًا يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس العالم وحصد اللقب 5 مرات طوال تاريخه أعوام 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 2002.





7. لعب منتخب البرازيل 104 مباراة في كأس العالم فاز في 70 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 17 مباراة، سجل 221 هدف واستقبلت شباك 102 هدف





8. البرازيلي "رونالدو" ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 15 هدف.





9. يقود منتخب البرازيل المدرب "تيتي" والذي تولي المهمة الفنية لمنتخب السامبا منذ يونيو 2016 ونجح في إحداث طفرة كبيرة في المنتخب البرازيلي، كان الفريق يحتلّ المركز السادس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية قبل قدومه، إلا أنه انتفض بقوة وحصد تسعة انتصارات متتالية ليصبح أول فريق ينضمّ إلى أصحاب الأرض في مونديال 2018. ومن المؤكد أن تيتي يتطلّع لتكرار إنجازه مع كورينثيانز عندما حصد لقب كأس العالم للأندية 2012.





10. نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر أخطر عناصر المنتخب البرازيلي نظرًا لما يملكه من قدرات فنية وتهديفية عالية، وبرصيد ألقابه الذي يشمل كأس القارات والميدالية الأوليمبية الذهبية، ينتظر الملايين الظهور الثاني لنيمار في كأس العالم، يُذكر أنه سبق لـ"نيمار" أن فاز بكأس العالم للأندية 2015 مع ناديه السابق برشلونة، ويتطلع لقيادة منتخب بلاده لإنجاز عالمي هذا العام.





11. يضم المنتخب البرازيلي مجموعة مميزة من نجوم كرة القدم بخلاف "نيمار" أبرزهم، فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي، ومارسيلو وكاسيميرو ثنائي ريال مدريد الأسباني ،وكوتينيو لاعب برشلونة.





12. يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في التصنيف العالمي، وتبلغ القيمة التسويقية للاعبيه (856.80 مليون جنيه إسترليني).



