إيمان عبدالغني وخالد عبدالرحمن يشعلان خمية رمضانية بأغاني أم كلثوم (صور)

أحيا كل من إيمان عبدالغني وخالد عبدالرحمن حفل رمضاني أمس بخيمة الميريلاند، أدا خلاله باقة مختارة من أروع أغانى كوكب الشرق منها "سيرة الحب، أراك عصي الدمع، هو صحيح الهوى غلاب، للصبر حدود، غنيلي شوي، والأطلال".

جدير بالذكر أن إيمان عبدالغني صوليست فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، حصلت على جائزة "أحسن صوت" في مهرجان الموسيقى العربية عام 2017، كما شاركت في عدة مهرجانات في الدول العربية والغربية، وجسدت البطولة الصوتية لمسلسل "قلبي دليلي" عن قصة حياة الراحلة ليلى مراد.