خشبة عن صفقة مهند لاشين: الكرة في ملعب الأهلي

أكد هادي خشبة، المدير الرياضي بنادي الأسيوطي، أن صفقة انضمام مهند لاشين، لاعب الفريق للنادي الأهلي، تتوقف على التنفيذ من جانب مسئولو القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد أي خلاف على الأمور المالية، اتفقنا على كافة الأمور مع الأهلي.. تغيير الأجهزة الفنية للفريق برحيل حسام البدري وقدوم مدير فني أجنبي جديد، هو ما أخر الصفقة، لكن اتفقنا على كل الأمور والكرة الآن في ملعب الأهلي".