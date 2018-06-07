حقيقة فرض رسوم مالية على دخول الطلبة للجامعات الحكومية

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بفرض رسوم مالية على دخول الطلبة للجامعات الحكومية قيمتها جنيه واحد تطبق بدءاً من العام الدراسي الجديد.









وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم لدخول الجامعات سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية, موضحةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.





وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.





وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الدخول على الموقع ‏الإلكتروني للوزارة (‏‏http://portal.mohesr.gov.eg) أو ‏الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة (27920323).



