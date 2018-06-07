شكاوى من طالبات الثانوية: نتعرض لمضايقات في التفتيش.. والتعليم: "سنتخذ الإجراءات"





استغاث بعض أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدكتور "رضا حجازي" رئيس امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمواد اللغة الأجنبية الثانية اليوم الخميس، وقال أولياء الأمور إنه يوجد طالبات يتعرضون لبعض المضايقات أثناء التفتيش قبل بدء اللجنة، مؤكدين أنه يوجد لجنة منهم بالمقطم.









وقال أولياء الأمور لـ"رضا حجازي" أنهم يستغيثون به لمخاطبة جميع اللجان والمديريات بالعمل على مراعاة التفتيش وعدم التعرض بمضايقات للطلاب وبشكل خاص الطالبات؛ لأن ذلك يؤثر على نفسيتهم ويصابون بالتوتر قبل اللجان.





فيما كشفت مصادر بغرفة العمليات للثانوية العامة لـ"الفجر" أن الغرفة قد استقبلت بعض الشكاوي من هذا الأمر من بينهم لجنة بالفيوم حيث يقوم المفتش بخلع الأحذية للطلاب، منعاً من أن يحمل أى هواتف وهذا ممنوع منعاً باتاً.





وفى استجابة سريعة من الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة لأولياء الأمور، وعدهم بمخاطبة المديريات التعليمية بمراعاة التفتيش وعدم التعامل مع الطلاب بعنف وخاصة الطالبات، وناشدهم حجازي بالإبلاغ عن أى مشكلة تحدث فى أي لجنة، مؤكداً لهم أن مصلحة الطالب هى فى المقام الأول لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



