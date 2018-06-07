تعرف على حقيقة إعادة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، والذي اختبره الطلاب يوم الأحد 3 يونيو الماضي.





وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن ما يتم تداوله عن إمكانية إعادة امتحان العربي لسهولته عار تماماً من الصحة، مُوضحةً أن الكنترولات بدأت منذ يوم الإثنين، في تقدير وتصحيح العينة العشوائية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة التي اختبرها الطلاب.





وأكد أن هناك تعليمات للمقدرين أن يتم التعامل مع الطلاب داخل كراسة الإجابة بروح نموذج الإجابة بمعنى أن تكون إجابة الطلاب صحيحة علمياً وليس وفقاً لنموذج الإجابة، لافتًة إلى أنه تحسب الإجابة ويمنح درجة السؤال بغض النظر عن أسلوب الطالب، مضيفةً أنه ليس بالضروري أن تكون الإجابة كما وردت في النموذج أو كتاب الوزارة، مع التزام الدقة في التقدير والمراجعة للحد من شكوى المتضررين.





والجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الأحد 3 يونيو الجاري وتنتهى1يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم في 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب في الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد في جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.





ويؤدى الامتحانات في الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة في شعبة العلمي رياضة و264697 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم، كما يوجد 58 طالباً يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب في مستشفى أورام طنطا، و63 طالباًفي معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالباًفي السجون.





وأهابت الوزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي تبثها بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها وزير التربية والتعليم والاهتمام بالبيانات الرسمية فقط الصادرة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (http://portal.moe.gov.eg), مشيرةً أيضاً إلى أن الحساب الرسمي الوحيد للسيد الوزير على الفيس بوك هو (https://www.facebook.com/tshawki)..





وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).



