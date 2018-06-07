وزير القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصري بالكويت احتجزت شركته جواز سفره‎

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، بالحل الفوري لمشكلة المواطن المصري "شعبان.ع.م.م."، الذي قدم استغاثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي باحتجاز الكفيل جواز سفره، ويريد العودة لمصر لإجراء عملية جراحية لنجله.





وتلقى الوزير، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، أشار في المستشار العمالي أحمد يوسف إلي أنه قام بالتواصل بالمواطن "شعبان .ع .م .م."، لمعرفة تفاصيل المشكلة للقيام بحلها، منوها بأنه يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة والعمالة والمباني الخاصة، وقد قامت إدارة العمل- من جنسية عربية ليست كويتية - باحتجاز جواز سفرة الخاص، ويرفضون إعطاءه إجازة له للسفر لمصر لابنه لإجراء عمليه استئصال الطحال وجزء من الأمعاء.





وأضاف أن الكفيل الكويتي، عندما علم بمشكلة المواطن المصري، قدم اعتذارًا له وقابله لحل مشكلته، كما تواصل مع المواطن جهات سيادية كثيره، فضلا عن مكتب الشيخ فهد نايف الجابر الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، عارضين المساعدة .



