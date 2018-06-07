إسرائيل تتهم قطر برشوة منتخب الأرجنتين لإلغاء مباراة القدس

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم أن منظمى مباراة كرة القدم بين إسرائيل والأرجنتين يعتقدون أنّ قطر تقف وراء إلغاء المباراة التى كانت مقررة السبت، وسط تبادل الاتهامات بين مسؤولى الاحتلال عن المتسبّب فى إلغاء المباراة.





ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ اتحاد كرة القدم الأرجنتينى سيضطر لدفع 2,2 مليون دولار كتعويض للشركة المنظمة للمباراة، رغم مروره بضائقة مالية.





وأشار مسئولو كرة القدم الإسرائيلية، إلى العلاقات الوثيقة بين قطر وجبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، الذى طالب بإلغاء المباراة.

وأضاف المصدر، أنّه عندما زار فريق برشلونة، إسرائيل منذ عامين، دفعت قطر مبلغاً كبيراً لزيارة الفريق إلى السلطة الفلسطينية أيضاً، رغم أنّ هذه الجهود لم تنجح.

وقال مصدر إسرائيلى، إنّه لا يستبعد أن تكون هدولة عربية، وعلى الأرجح قطر، وراء إلغاء مباراة الأرجنتين.

وأضاف المصدر "نعلم جيداً أنّ القصة الحقيقة لإلغاء المباراة ليست فى وجود تهديدات ضد الفريق الأرجنتينى، وليونيل ميسى، فهذا مجرد عذر لا يمكن الاستناد إليه، ولكن هناك دولة ثرية قامت بدفع رشوة كبيرة لاتحاد الكرة الأرجنتينى الفقير".





ويقول منظمو المباراة الإسرائيليون، إنّه يجب على قطر أن تعيد سداد مبلغ الـ 2 مليون دولار مقابل المباراة التى ألغتها، حيث بدا اتحاد كرة القدم الأرجنتيني غير مكترث بالديون، ومستعد لدفع المبلغ بالكامل، رغم الصعوبات المالية.





كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الاتحاد القطرى لكرة القدم يستثمر مبالغ كبيرة فى كرة القدم الأرجنتينية.





وذكرت تقارير سابقة، أنّ الأرجنتين عرضت إعادة جدولة مباراتين جديدين فى إسرائيل فى أكتوبر أو ومارس، بشرط عدم إقامتها فى القدس، بسبب الصراع العربى- الإسرائيلى.