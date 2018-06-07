خالد دياب يدعو الجمهور للتصويت لـ"طايع" في "كأس إينرجي للدراما"

دعا خالد دياب، المشارك في تأليف مسلسل "طايع" مع محمد دياب وشيرين دياب، جمهور راديو "إينرجي" للتصويت لـ"طايع" للاستمرار في سباق "كأس إينرجي للدراما"، وحسم اللقب لصالحه في نهاية شهر رمضان.

وقال دياب في تسجيل صوتي على "إينرجي" أن "طايع" يحكي قصة طبيب مسجون يطارده التار ويحاول الهروب منه بتلفيق قضية لنفسه في السجن لإطالة مدة سجنه، لكنه يخرج ويواجه مصيره والتار وعادات الصعيد.

و"كأس إينرجي للدراما" هو مسابقة بين 32 مسلسلا يحسمها تصويت الجمهور، وتتم التصفية بحيث يتأهل 16 مسلسلا للدور الثاني، حتى نصل للدور النهائي ويحصل مسلسل واحد على الكأس، بالإضافة إلى جوائز لأحسن ممثل وممثلة وأحسن مسلسل كوميدي، في حفل يقام أكتوبر المقبل.