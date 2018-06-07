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بورصة النيل تصعد 0.16% خلال تعاملات اليوم

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:33 م
بورصة النيل تصعد 0.16% خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 

سجل مؤشر بورصة "النيل" ارتفاع  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، حيث صعد بنسبة 0.16% مغلقًاعند مستوى 458.47 نقطة.

وجرت التداولات على 9 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير حين انخفض ورقة بينما ارتفعت ورقة  ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.303 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 906 سهم من خلال تنفيذ عدد 74 عملية.        

وعلى صعيد الأسهم التى ارتفعت سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 4%.

وتراجعت سهم "الدولية للصناعات الطبية ايكمي" بنسبة 1.41%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "الدولية للأسمدة والكيماويات"، تلاه سهم "يونيفرت للصناعات الغذائية     "،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات" ،" المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية"،"فرتيكا للصناعة و التجارة "،"أم بي للهندسةM.B".

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