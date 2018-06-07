بالصور.. نيسان كيكس متوفرة بـ7 ألوان

أتاحت شركة "نيسان موتورز" لسيارتها المدمجة "كيكس" سبعة ألوان مميزة هم الفضي اللامع والبرونز والأسود الصريح وأحمر كاينيه واللؤلؤ الأزرق القاتم ودرجتين من اللون الأبيض، وتركت للمشتريين الخيارات الكاملة.





ويمكن للمشتري في هذه الحالة اختيار ألوان فريدة للسقف إلى جانب ألوان منفصلة للسطح وأيضا القطع الخارجية بما في ذلك لمقابض الأبواب وجناح مخفض الهواء السقفي .





وبالنسبة للطلاء الخارجي، فإن "نيسان كيكس" متاحة في سبعة ألوان، ويمكن للمشترين اختيار لون واحد لقمرة السيارة أو مزيج من خمس درجات لكل لون.





وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن نيسان تتيح للمشتري المحتمل للجيل الجديد من السيارة "كيكس" الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التفاصيل الداخلية والخارجية بما يجعل السيارة تحمل مواصفات خاصة به.





ويوجد 12 جزءا في السيارة يمكن ضبطها وفقا لخيارات السائق، ولا توجد أي قيود على اختيار الألوان. فإذا كان المشتري يرغب على سبيل المثال في مقابض أبواب زرقاء وجسم مرايا أحمر وشبكة سقف برتقالي، فإنه يمكنه الحصول على ما يريد.





في الوقت نفسه فإن التجهيز الشخصي للسيارة "كيكس" يرفع سعرها الأساسي بمقدار 2765 دولارا، في حين يبدأ سعرها الأساسي من 18 ألف و 965 دولار.