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اليوم.. آسر ياسين ضيف "بحب السيما" على "نجوم إف إم"

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:24 م
اليوم.. آسر ياسين ضيف بحب السيما على نجوم إف إم
آسر ياسين
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أحمد رمضان متولي
 

يحل النجم آسر ياسين، ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله، اليوم الخميس، فى برنامجها "بحب السيما"، على إذاعة "نجوم إف.إم"، الساعة 4.05 عصرا.

 

وتستضيف جيهان عبد الله فى البرنامج مجموعة من أهم نجوم الفن وتسأل ضيف كل حلقة مجموعة من الأسئلة بحيث يبدأ السؤال باسم فيلم من أرشيف السينما المصرية على مدار أكثر من 120 عامًا

 

يذكر أن جيهان عبد الله، قدمت خلال العامين الماضيين على "نجوم إف إم"، مجموعة من البرامج المميزة فى شهر رمضان، مثل "أبيض وأسود"، و"احكى يا شهريار"، بجانب تقديمها برنامجها الشهير "اجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على مدار العام من الأحد للخميس على الهواء مباشرة.

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