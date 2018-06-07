‏المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بإعدام خلية إرهابية إيرانية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أحكاماً ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خليةً إرهابيةً للتخابر مع إيران، والتدرب نظرياً وعملياً في معسكرات الحرس الثوري في إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع، وكيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية؛ حتى لا ينكشف أمرهم، واستقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحدهم؛ لإلحاقهم بتلك المعسكرات، وتجنيدهم، والتخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل، بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية؛ بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة العربية السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.





وقد صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية؛ بقتلهم تعزيراً، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور وسحب الترخيص. حسب صحيفة "سبق"







