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سموحة يقترب من "نيمار" الزمالك

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:25 م
سموحة يقترب من نيمار الزمالك
خليل حجي
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هاني عصام
 

فتح مسئولو نادي سموحة خط المفاوضات مع خليل حجي "نيمار" مهاجم الزمالك الصاعد للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.


وهرب نيمار من الزمالك وخاض عدة تجارب إحتراف خارجية واللاعب في حالة غموض بالنسبة لمصيره مع الفريق وجاءت استراتيجية فريق سموحة بالوقت الحالي بالتفاوض مع عدة لاعبين صاعدين وجاء على رأسهم نيمار واستغلوا تواجد اللاعب في القاهرة بالتفاوض معه.


ويحاول الزمالك الإبقاء على اللاعب مع الفريق وعرقلة الصفقة خاصة أن نيمار من العناصر المميزة في صفوف الفريق ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا واعدًا.

المزيد عن: نيمار سموحة الزمالك اخبار الزمالك اليوم
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