"غازكو" تقطع 35 مليون كم في 3 أشهر وتعزز أسطولها بـ17 شاحنة

عززت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أسطولها من شاحنات التوزيع خلال العام 2018هـ بعدد (17) شاحنة تعبئة حديثة بمواصفات وتقنيات فنية متطورة ومتوافقة مع معايير الأمن والسلامة العالمية، ومطابقة لاشتراطات ومتطلبات نقل المواد الخطرة على الطرق البرية (ADR)؛ وذلك استمراراً لسعي الشركة وحرصها على تعزيز إمكانيات أسطولها؛ تماشياً مع خططها واستراتيجياتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم في جميع مناطق ومدن المملكة؛ وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.





وعلى صعيد آخر؛ فقد بلغ إجمالي المسافات المقطوعة لأسطول ناقلات الشركة حتى الربع الثاني من العام 2018م (35 مليون) كيلو متر، كما تولي "غازكو" قطاع التسويق والمبيعات أهمية بالغة من خلال تأهيل وتطوير الموارد البشرية، وتطوير أسطول النقل والتوزيع، وتوفير الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة توفير غاز البترول المسال لجميع مدن المملكة. والارتقاء بمستوى الخدمة لتطلعات عملائها. حسب صحيفة "سبق"





يُذكر أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية قد استقبلت أول دفعة من شاحناتها الحديثة في نهاية العام الماضي 2017م، بمعدل 6 شاحنات؛ لتكتمل حديثاً، ويصبح المجموع الكلي لشاحنات التوزيع الحديثة 23 شاحنة، كما اعتمدت مشاريع استراتيجية تتعلق بتوسعة الخزن الاستراتيجي، وتحديث مناطق مناولة الغاز، وتطوير أسطول الشحن والتوزيع، وأتمته جميع إجراءات التشغيل والتسويق والمبيعات؛ وذلك في إطار خطتها لتطوير قدراتها وتحسين خدمة عملائها وتأمين الغاز لهم بسرعة وأمان.



