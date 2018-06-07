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تزامناً مع الأعداد الكبيرة.. حزمة من الخدمات بميقاتي السيل الكبير ووادي محرم

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:27 م
تزامناً مع الأعداد الكبيرة.. حزمة من الخدمات بميقاتي السيل الكبير ووادي محرم
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وكالات
 
يشهد ميقاتا السيل الكبير ووادي محرم بمحافظة الطائف، مع حلول العشر الأواخر توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والعابرين لهذين الميقاتين.

وتقام في ساحات الميقاتين خلال شهر رمضان المبارك، موائد لإفطار الصائمين بواقع 750 وجبة يومياً بالتنسيق مع جمعية "العون" الخيرية.

وتبذل مختلف الجهات المعنية خدماتها لضمان سلامة وراحة المعتمرين سواءً الأمنية أو الصحية أو الخدمية الأخرى في إطار الخطط التشغيلية لموسم رمضان, بدءاً من تنظيم دخول المركبات إلى المواقف المخصصة في محيطي الميقاتين وخروجها إلى طريقي السيل الكبير/ مكة المكرمة، أو طريق الهدا / مكة المكرمة.

وتشمل المهام تقديم خدمات التوعية والتوجيه, وإرشاد التائهين, وتوفير العربات للمحتاجين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتوفير المياه المبردة, وتهيئة الميقاتين ومرافقهما بمختلف أشكال الخدمات التي يحتاجها مرتادوهما من المعتمرين.


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