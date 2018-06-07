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بوتين يتحدث عن موعد خروج القوات الروسية من سوريا

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:28 م
بوتين يتحدث عن موعد خروج القوات الروسية من سوريا
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أسماء العزب
 
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول موعد خروج القوات الروسية من سوريا، قائلا: " مهمتنا في سوريا بالغة الأهمية وتهدف لحماية مصالح المواطنين الروس".

وأكد "بوتين"، أن روسيا لا تعتزم حاليًا سحب وحداتها من سوريا، لكنها لا تبني مرافق طويلة الأجل، مشيرًا إلى قدرة القوات الروسية على الانسحاب من نقاط تمركزها في سوريا بسرعة عند الضرورة.

وأجري الرئيس فلاديمير بوتين، "خطه المباشر" مع المواطنين، بشكل جديد هذا العام، إذ سيوجه بوتين الأسئلة التي سيتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية.
المزيد عن: سوريا بوتين القوات الروسية الرئيس الروسي الانسحاب من سوريا
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