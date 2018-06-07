بوتين يتحدث عن موعد خروج القوات الروسية من سوريا

أن روسيا لا تعتزم حاليًا سحب وحداتها من سوريا، لكنها لا تبني مرافق طويلة الأجل

قدرة القوات الروسية على الانسحاب من نقاط تمركزها في سوريا بسرعة عند الضرورة.