6 محاولات و4 جنسيات.. هكذا فشل تهريب 1000 كرتون أغذية وأجهزة مجهولة بسبوحة

أفشل مركز الضبط الأمني بسبوحة ست محاولات لتمرير 1000 كرتون مواد غذائية وتمور وعطور فاسدة وأجهزة مجهولة المصدر؛ وذلك عبر مقيمين من أربع جنسيات آسيوية.





وتفصيلاً، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسبوحة التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمركبة من نوع دينا "آيسوزو" بقيادة مقيم باكستاني، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 90 كرتوناً من الخضروات متنوعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. حسب صحيفة "سبق"





كما تم استيقاف مركبة "آيسوزو" بقيادة مقيم مصري الجنسية، وبتفتيش المركبة اتضح أنها محملة بـ225 كرتوناً من الخضار والطماطم بطريقة مكشوفة ومجهولة المصدر قادمة من الجنوب باتجاه مكة.





وتم استيقاف مركبة من نوع "آيسوزو" بقيادة مقيم باكسنانى الجنسية، وعند تفتيش المركبة والتأكد من حمولتها اتضح بأنها محملة بعدد 282 كرتوناً من التمور وبشكل مكشوف وغير مبرد وأكثرها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





كما جرى وفِي نفس المركز ضبط مركبة من نوع "ميتسوبيشي" نقل، بقيادة مقيم سوداني الجنسية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مجموعة من الكراتين تحوي عطوراً متنوعة عددها 200 كرتون مجهولة المصدر.





وضبط رجال القوة مقيماً من جنسية هندية قادماً من الطائف باتجاه مكة، وبتفتيش المركبة من نوع "آيسوزو" اتضح أنها محملة بمجموعة من الكراتين لأجهزة كهربائية عددها 100 كرتون مجهولة المصدر .





كما تم استيقاف مركبة آيسوزو بقيادة مقيم باكستاني الجنسية قادمًا من الطائف باتجاه مكة وبتفتيش المركبة اتضح أنها محملة بمجموعة من الخضار مكشوفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.





هذا وقد جرى إعداد محاضر بالحالات المضبوطة، وسلمت جميعها والأشخاص لجهة الاختصاص.







