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ضبط 77 طن أرز مجهول المصدر بمصنع تابع لشركة النيل في مصر الجديدة

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:17 م
ضبط 77 طن أرز مجهول المصدر بمصنع تابع لشركة النيل في مصر الجديدة
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هبه عبد الحفيظ
 
نجحت مباحث التموين بالقاهرة في ضبط 77 طن أرز مجهول المصدر بمصنع تابع لشركة النيل في مصر الجديدة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو أحمد س س ا، 34 سنة، مسئول عن مصنع تعبئة زيوت ومواد غذائية تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، كائن 51 شارع أسوان دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المصنع المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله على 76.850 طن أرز جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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