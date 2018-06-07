"سمبين" في ضيافة مركز الهناجر.. السبت

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في التاسعة مساء السبت المقبل 9 يونيو الفيلم التسجيلى "سمبين" إخراج إريك بودول سوسو، احتفالا برائد السينما السنغالى المخرج "عثمان سمبين" أول من صنع الأفلام فى جنوب الصحراء الأفريقية والحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان.

كما يعرض فى اليوم التالى الفيلم التسجيلى "زالا" أحد أعمال "سمبين" التسجيلية، وذلك بالتزامن مع العرض فى العديد من الدول الأفريقية فى آن واحد إحتفالا بالمخرج الكبير .