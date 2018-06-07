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إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في الجيزة

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:21 م
إغلاق 11 منشأة غير مرخصة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 106 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، 11 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، 26 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفة غش تجاري، 32 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.

وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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