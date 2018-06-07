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العبادي يطالب مديريات الشرطة بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:21 م
العبادي يطالب مديريات الشرطة بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن
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أسماء العزب
 
طالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، مديريات الشرطة بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن، خاصة بعد حادث انفجار مخزن للذخائر والاسلحة بمدينة الصدر في العاصمة الاتحادية بغداد.

وأشار "العبادي"، إلى ان حملات التفتيش هذه لمصادرة مخازن السلاح التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية، ومنع اي سلاح خارج اطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، اللواء سعد معن، اعلن مساء امس الاربعاء، انفجار مستودع للذخيرة بمدينة الصدر، لافتا الى ان قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.
المزيد عن: مستودع للذخيرة مديريات الشرطة حملات تفتتيش انفجار العبادي
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