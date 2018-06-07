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راحة 48 ساعة لمنتخب مصر استعدادا للمونديال

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:19 م
راحة 48 ساعة لمنتخب مصر استعدادا للمونديال
مصر وبلجيكا
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محمد الصو
 


قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة سلبية فور العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

 

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على يومي الخميس والجمعة، راحة سلبية لقضائها مع أسرهم والبعد عن الضغط النفسي قبل العودة للتدريبات يوم السبت على ملعب القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

 

ويستعد المنتخب الوطني، لنهائيات كأس العالم حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من السعودية، وروسيا، والأورواجوي، في البطولة التي ستقام فعاليتها بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.


المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر مصر وبلجيكا مصر كاس العالم
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