إصابة 3 في تصادم سيارة شرطة ونقل في جنوب قنا

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بمركز قفط جنوب محافظة قنا، إثر اختلال عجلة القيادة.



وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل بالطريق الزراعى بمركز قفط جنوب محافظة قنا، والذي أسفر عن إصابة أحمد طه، وعبيد عبد الحليم، وأحمد محمد، بسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسد.



تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

