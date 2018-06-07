رئيس منطقة دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

اعتمد الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018/2017، بنسبة نجاح بلغت 69.7%، بحضور أحمد يحي الوكيل الثقافي والشيخ يسري سليمان مدير التعليم الإعدادي والشيخ ممدوح العوضي مدير الامتحانات، وربيع شوشة مدير الأمن وحسين عيسى مساعد رئيس الكنترول.





وحصلت إدارة فارسكور على المركز الأول بين إدارات المنطقة بنسبة نجاح بلغت 79.3% وإدارة دمياط الجديدة على المركز الثاني بنسبة نجاح 75% وإدارة دمياط على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 74.6% وإدارة الزرقا على المركز الرابع بنسبة نجاح 65.5%.



