تتراوح مدن كندا بين تلك العصرية والمتعددة الثقافات مثل اونتاريو وتلك الصغيرة والريفية مثل وايت هورس، وفيما يلي أفضل المدن للسياحة في كندا واكتشفوا جمالية هذا البلد وتنوعه خلال رحلتكم المقبلة.



تورونتو

ان كنت من عشاق المدن المثيرة والعصرية فعليك ان تزور تورونتو اكبر مدن كندا وعاصمة اونتاريو. المدينة تضم اكثر من 140 لغة محكية ما يجعلها اكبر مدينة متنوعة في العالم. تشهد تورونتو حالية ورشة اعمارية لذلك توقع إيجاد العديد من النواحي الجديدة. لا يمكن ان يمل زوار تورونتو منها فهي تحتضن العديد من المهرجانات ابرزها مهرجان السينما. كما تضم عددا من المعالم الشهيرة مثل برج CN وهو ثالث الأبراج طولا في اعلالم.



فانكوفر

تقع مدينة فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية وتعتبر واحدة من اكثر المدن تنوعًا ثقافيًا في البلاد. وساعد التنوع الثقافي في جعل فانكوفر مدينة تضج بنكهات المطابخ العالمية! من اهم مواقع تجذب الزوار في فانكوفر الاكواريوم الشهير في المدينة والعديد من المنتزهات مثل منتزه الملكة اليزابيث ومنتزه ستانلي. ومع ان "نيويورك تايمز" اطلقت سابقا على فانكوفر سابقا اسم "مانهاتن مع الجبال" فإن من الضروري ان نعرف ان المدينة تحوي 8 شواطئ عامة جميلة تطل على المحيط وتشكل متنفسًا للسكان والسياح في الصيف.



مدينة كيبيك

يعود تاريخ هذه المدينة العريقة الى عام 1608 وهي عاصمة محافظة كيبيك المتحدثة بالفرنسية في كندا. تتميز المدينة بجمالها وعراقتها خصوصًا البلدة القديمة فيها حيث يمكنك اكتشاف شوارعها الحجرية والمباني التي تعود للقرنين 17 و18 والتي تم الحفاظ عليها بشكل كبير. من ابرز المعالم في كيبيك قلعة باسم المدينة وهي كذلك متحف مميز وتعتبر اكبر قلعة في أميركا الشمالية.



مونتريال

تمزج مدينة مونتريال تاريخ كندا وحضارتها ولغتيها الفرنسية والانكليزية وهي تقع في كيبيك. يحتضن الجزء القديم من مونتريال شوارع حجرية عريقة ومبان تعود للقرن الـ17، ما يجعله واحدًا من الوجهات المدنية الأقدم في أميركا الشمالية. والى جانب هذا الجانب التاريخي، فإن مونتريال مدينة عصرية تكثر فيها ناطحات السحاب وأماكن السهر والمطاعم العصرية والفنادق الفاخرة والمراكز التجارية. وتتميز المدينة بوجود انفاق تحت الأرض تتصل هذه المواقع ببعضها لتناسب فصل الشتاء القارس في مونتريال.



وينيبيغ

عاصمة ولاية مانيتوبا هي وينيبيغ وهي مدينة متنوعة الثقافات والحضارات ويتكلم السكان فيها اكثر من 100 لغة كما انها اكبر مدن المحافظة. وتفخر وينيبيغ بانها تحتضن مشهدا فنيا مزدهرا ويطلق عليها لقب مهد الثقافة في كندا. تضم وينيبيغ معالم سياحية مميزة مثل باليه وينبيغ الملكية وتحتضن العديد من الاحتفالات السنوية بما فيه احتفال فولكلوراما الذي يحتفل فيه لمدة أسبوعين لمختلف الثقافات. يجب ان يزور محبو التسوق كذلك The Forks وهي منطقة تعتبر وجهة رائعة للتسوق والترفيه في المدينة.



لندن

في تشابه فريد مع العاصمة الإنكليزية تقع مدينة لندن في ولاية اونتاريو على نهر التايمز. من اجمل الطرق لاكتشاف لندن هي من خلال الحافلات من طابقين التي ستنتقل بك في جولة من ساعتين الى المواقع التاريخية والمتاحف في المدينة. توجه كذلك الى بلدة Fanshawe Pioneer وهي بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق تظهر للزوار ما كانت عليه هذه المنطقة خلال 100 عام بين 1820 و1920.



هاليفاكس

ان كنت تبحث عن مدينة تعشق الترفيه فعليك اذن اختيار هاليفاكس في ولاية نوفا سكوتيا. تضم المدينة اكبر عدد من المقاهي وأماكن السهر والمطاعم بالنسبة لعدد السكان في كندا. ومن ابرز معالمها Fisherman’s Cove وهي بلدة صيد بحري يعود تاريخها الى 200 عام ومتحف المحيط الأطلسي البحري.



نياغارا فولز

مدينة نياغارا فولز في ولاية اونتاريو ليس فقط مكانا لمشاهدة اجمل شلالات في العالم وهي شلالات نياغارا بطبيعة الحال انما أيضا مكان ممتع للزيارة. وهي تضم العديد من المعالم التي تناسب جميع افراد العائلة مثل منتزه مائي معلق ومتحف خاص بالأرقام القاسية لكتاب غينيس والعديد من ملاعب الميني غولف. وطبعًا هناك الشلالات التي يجب ان تكتشفها جوًا من خلال مروحية لتحصل على اطلالات رائعة له.

