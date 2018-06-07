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سر الحياة الدنيا في "الشمائل النبوية" مع النابلسي على قناة اقرأ

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:16 م
سر الحياة الدنيا في الشمائل النبوية مع النابلسي على قناة اقرأ
النابلسي
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أحمد رمضان متولي
 

 في هذه الحلقة من برنامج الشمائل النبوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي يستكمل الحديث عن رجاحة عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد الدكتور النابلسي في هذه الحلقة أن سر الحياة الدنيا هو دفع الثمن الآخرة حتى نصل إلى النعيم، كما يذكر النابلسي، أن الله شهد لرسول الله برجاحة عقله في القرآن الكريم في أكثر من آية وموضع.

 

في هذا البرنامج تتابعون في كل حلقة  سلسة من شمائل وصفات النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقدم دراسة لحياته وأخلاقه وصفاته على شكل موضوعات منفصلة في كل حلقة.

 

الشمائل النبوية يأتيكم في الأوقات التالية

العرض الأول: الساعة 4:30 عصرا

الإعادة:  2:00 بعد منتصف الليل

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