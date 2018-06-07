وزير الصحة: أسورة مميكنة للحجاج لسهولة التعامل معهم حال المرض (فيديو)

أكد وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، أن الحجاج المصريين سيحصلون على أسورة مميكنة تحتوى على بياناتهم الصحية والمرضية وتاريخهم المرضي قبل توجههم إلى المملكة، مشيرا إلى أن أي حاج قبل استلام التأشيرة سيزور أي مستشفى في مصر ليقوم بعمل كشف طبي، وفور وصوله لأداء فريضة الحج وتقدمه للعيادة الخاصة ببعثة الحج، سيقوم القارئ الإلكتروني بقراءة بياناته الشخصية وكل تاريخه الطبي على الأسورة الموجودة في يده.





وأضاف "عماد الدين" في تصريحات لفضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن هذه البيانات ستكون موجود على الموقع الإليكتروني لمتخذي القرار، بحيث يتم الاطلاع على أعداد الحجاج الذين يزورون الوحدات الصحية في الأراضي السعودية خلال أداء فريضة الحج، موضحًا أن هذه الأسورة تسهل التعامل مع الحجاج بشكل سريع أثناء أداء فريضة الحج حال تعرضهم لأي مشكلة صحية.



