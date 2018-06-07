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محمد يوسف يتسلم تقريرا طبيا عن حالة المصابين في الأهلي

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:49 م
محمد يوسف يتسلم تقريرا طبيا عن حالة المصابين في الأهلي
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علي نبوي
 
قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إنه تسلم تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين سواء الذين يقومون بالتأهيل حاليا أو الثنائي الأجنبي وليد أزارو وجونيور أجايي. 

وأوضح مدرب الأهلي أنه يتم عمل برنامج طبي تمهيدي للمصابين، مضيفا أن الجهاز الطبي يتواصل مع الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي لمتابعة الحالة الطبية لهما.
 
وأشار يوسف إلى أن هناك فحصا طبيا جديدا بعد الفترة التمهيدية الحالية للمصابين لتحديد مدة علاجهم وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات.
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