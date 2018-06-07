الأهلي يرسل قائمته المحلية 30 يونيو

أكد محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الحديث حاليا عن ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق أمر سابق لأوانه خصوصا وأن هناك مزيدا من الوقت لحسم هذا الملف.





وأوضح المدرب العام أن الأهلي لن يتعجل في إرسال قائمته المحلية قبل 30 يونيو الجاري وهو الموعد المحدد من الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لعدة أسباب أهمها هو أن ملف اللاعبين الراحلين يتم دراسته بشكل جيد وسيتم مراجعته بشكل وافٍ من قبل المدير الفني الجديد.





وأشار يوسف إلى أنه لا داعي للتعجل في حسم ملف اللاعبين الراحلين لاسيما أنه لا يزال الفريق في بداية الإعداد وفي نفس الوقت يحتاج الجهاز الفني تحديد احتياجاته وحسم موقف المعارين والعائدين من الإعارة وأبرز الاحتياجات الفنية للموسم الجديد وكلها أمور لا تتطلب التعجل في اتخاذ القرار.





وأكد أن نفس الأمر ينطبق على القائمة الإفريقية وأنه لن يتم حسم الأسماء المقيدة إفريقيًا قبل إطلاع المدير الفني على هذا الملف والتأني في الاختيارات، لاسيما أن الجهاز الفني أمامه فرصة حتى 5 أغسطس المقبل؛ الموعد المحدد لغلق باب القيد، وسيتخلل هذه الفترة مباراتان في دور المجموعات سيحسم الجهاز الفني قراره خلالهما بشأن الأسماء التي سيتم قيدها في القائمة الإفريقية.



