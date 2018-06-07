"الردود الذكية" بتطبيق Android Messages تصل لعدد أكبر من المستخدمين قريبًا

تستعد شركة "جوجل" لطرح ميزة الردود الذكية بتطبيق Android Messages للكثير من المستخدمين بعد أن تم طرحها في العام الماضي ونالت إعجاب عدد كبير، وفقا لما نشره موقع fonearena الهندي.





وتعد ميزة "الردود الذكية" أحد منتجات جوجل التي تنشئ ردودا تلقائية على الرسائل التي يتلقاها المستخدم، وقد بدأت هذه الميزة في الوصول إلى مزيد من المستخدمين خلال اليومين الماضيين، وعلى ما يبدو أن جوجل تسعى لتعميم هذه الميزة بشكل كبير بين كل مستخدمي أندرويد الذين يمتلكون التطبيق.





يذكر أن تطبيق Android Messages يدعم رسائل SMS وMMS وRCS، كما أنه يأتي مثبتا مسبقا على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، رغم أن العديد من الهواتف الذكية تأتي بتطبيقات رسائل نصية أخرى سواء من شركة الاتصالات أو من الشركة المصنعة للهاتف.